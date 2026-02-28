Varriale: "Anche oggi arbitraggio scandaloso di Colombo! Fa capire da che parte tira il vento"

Varriale: "Anche oggi arbitraggio scandaloso di Colombo! Fa capire da che parte tira il vento"
di Antonio Noto
Il Napoli espugna al Bentegodi all'ultimo secondo grazie a Romelu Lukaku dopo il pareggio molto contestato del Verona. Il giornalista Enrico Varriale commenta così sul proprio account X: "Il gol di Lukaku allo scadere dà al Napoli 3 punti di platino.

Innegabile il passo indietro rispetto alla prestazione di Bergamo, una cosa che la squadra di Conte non si può consentire perché pure oggi l'arbitraggio scandaloso di Colombo fa capire da che parte tira il vento".