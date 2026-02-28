Varriale: "Anche oggi arbitraggio scandaloso di Colombo! Fa capire da che parte tira il vento"
Innegabile il passo indietro
Il Napoli espugna al Bentegodi all'ultimo secondo grazie a Romelu Lukaku dopo il pareggio molto contestato del Verona. Il giornalista Enrico Varriale commenta così sul proprio account X: "Il gol di Lukaku allo scadere dà al Napoli 3 punti di platino.
Innegabile il passo indietro rispetto alla prestazione di Bergamo, una cosa che la squadra di Conte non si può consentire perché pure oggi l'arbitraggio scandaloso di Colombo fa capire da che parte tira il vento".
Il gol di #Lukaku allo scadere dà a @sscnapoli 3 punti di platino. Innegabile il passo indietro rispetto alla prestazione di Bergamo,una cosa che la squadra di #Conte non si può consentire perché pure oggi l'arbitraggio scandaloso di #Colombo fa capire da che parte tira il vento.— enrico varriale (@realvarriale) February 28, 2026
Pubblicità
Dai social
Le più lette
Prossima partita
06 mar 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Torino
In primo piano
Hellas-Napoli 1-2, le pagelle: Hojlund all'inizio, Lukaku alla fine! Bene Gilmour, Spinazzola scarico
Antonio NotoTuttonapoliCome sta Anguissa? Arrivano buone notizie da Castel Volturno: le ultime di Tuttonapoli
Pierpaolo MatroneVideoLa Ref-Cam evidenzia le scelte sbagliate di Chiffi: cosa ha visto e cosa ha detto ai calciatori
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Chiffi distrugge il VAR, Manna si è rotto i cogli**i, Palladino che non li ha per la verità e le scariche di Alisson
Antonio NotoLiveManna in conferenza: "Solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante! Dall'alto devono fare valutazioni"
Daniele RodiaValentina De Laurentis: "Papà pilastro del club. Dietro la maglia ci deve essere richiamo alla città"
Pereyra-Napoli, entourage a Radio Tutto Napoli: "Decisivo Manna, che concorrenza! Vi dico somiglianze, idoli..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com