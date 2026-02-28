Alvino esulta: "Una goduria immane nello stadio più razzista d'Italia!"

Il giornalista Carlo Alvino, tramite un video sul suo profilo Instagram, ha commentato Hellas Verona-Napoli 1-2: "È bello, è bellissimo, è una goduria immane nello stadio più razzista d’Italia. Quando senti per 95 minuti cori che inneggiano al Vesuvio, allo sterminio del popolo napoletano, quando entra Big Roma e lo chiamano ‘ciccione’, e poi vinci così… se non è goduria allo stato puro questa… questa è un’eccitazione che ti prende e ti scombussola tutto. Quando dico che c’è una giustizia divina, e soprattutto quando dico che nun c’accire nessuno, questa è la testimonianza.

I due sabotatori Colombo e Gariglio, con la regia di Rocchi che oggi era in tribuna, avevano preparato un piattino: calcio d’angolo che nasce da un fallo evidentissimo su Buongiorno, e poi fuorigioco attivo di Frese sul tiro di Akpa-Akpro. Ma naturalmente check del Var così tanto per… E poi vogliamo parlare dell’intervento spacca caviglia di Suslov da rosso diretto? Qualcuno dirà che bisognava chiuderla prima, ma quando sei in emergenza, e sei stressato da direzioni arbitrali precedenti, fai fatica anche col Verona”.