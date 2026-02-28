Giuliani protesta: "Una settimana a costruire alibi e il risultato è una partita imbarazzante!"

Fulvio Giuliani, direttore del quotidiano La Ragione e tifosissimo del Napoli, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la prestazione del Napoli contro l'Hellas Verona: "Una settimana a parlare di arbitri e a costruire alibi e il risultato è una partita imbarazzante. Un ambiente maturo prenderebbe nota, invece si dirà che il goal subito nasce da un fallo non fischiato. Poi un lampo a partita finita non cancella l’imbarazzo. Se parliamo di calcio".