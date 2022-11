Varriale: "Ancora una volta decisivi i cambi, Lozano man of the match"

"10° successo di fila in serie A per il Napoli contro un ottimo Empoli".

Il giornalista Enrico Varriale, storico volto Rai, ha commentato la vittoria del Napoli contro l'Empoli su Twitter: "10° successo di fila in serie A per il Napoli contro un ottimo Empoli. Ancora una volta decisivi i cambi a conferma che Spalletti può contare su una grande rosa che dalla panchina ha già garantito 9 gol. A segno Lozano e Zielinskl con il messicano man of the match".