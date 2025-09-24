Auriemma: "Non me ne voglia Conte, ma sarebbe stato più prudente schierare l'immarcescibile JJ"

Nuovo stop per Alessandro Buongiorno, che ha riportato una lesione di basso grado all'adduttore nell'ultima sfida vinta contro il Pisa. Il giornalista Raffaele Auriemma commenta così attraverso Facebook: "Non me ne voglia Antonio Conte, per il quale nutro una stima sconfinata, però avevo detto che far giocare a Buongiorno tre partite consecutive in soli 9 giorni, non sarebbe stata una buona idea: aveva dovuto saltare tutta la preparazione estiva a causa di un intervento chirurgico e alla prima contro il Sassuolo era rimasto in panchina.

Contro il Pisa per me sarebbe stato più prudente schierare l'immarcescibile Juan Jesus, così da tenere a riposo lo stesso Buongiorno ed impiegarlo nel big match di domenica contro il Milan. Non solo. Buongiorno - oltre al big match di San Siro - sarà sicuramente costretto a saltare anche l’impegno di Champions League con lo Sporting Lisbona e la sfida di campionato con il Genoa. Poi si vedrà".