“Classifica falsata”, Alvino replica allo juventino Pavan ricordando il 2017-18: “Che coraggio!”

Massimo Pavan, vicedirettore di TuttoJuve.com, ha puntato il dito contro le decisioni arbitrali dell’ultima giornata, parlando apertamente di classifica alterata: “Senza i rigori non concessi alla Juventus e altri episodi evidenti, oggi la Juventus sarebbe prima e il Napoli secondo. È chiaro che in questo turno è successo qualcosa di incredibile”. Secondo il giornalista di fede bianconera, le recenti direzioni arbitrali avrebbero inciso pesantemente sulla graduatoria, a favore del Napoli e a danno della Juventus.

Pronta replica social di Carlo Alvino: “C’è chi falsifica le classifiche finali dei campionati, come quella del 2017/18, e chi si accontenta di farlo dopo appena quattro giornate. Che coraggio!”, ha scritto il collega sui social, alludendo chiaramente al campionato in cui il Napoli di Sarri chiuse al secondo posto dietro la Juventus.