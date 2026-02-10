Varriale: "Ennesimo torto arbitrale contro il Napoli. Vedremo cosa diranno per giustificare Manganiello"

Ieri alle 23:50Dai social
di Antonio Noto

Il giornalista Enrico Varriale commenta sul proprio account X l'eliminazione dalla Coppa Italia del Napoli, sul match perso ai rigori contro il Como pesa come un macigno il mancato rosso a Ramon: "Si qualifica il Como che è un'ottima squadra. Ma il Napoli che gioca una partita di grande livello nonostante le tante assenze deve lamentare l'ennesimo torto arbitrale col mancato rosso a Ramon. Vedremo cosa risponderanno i vertici arbitrali per giustificare Manganiello".