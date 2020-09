Varriale: "Entra Osimhen e la partita si stappa, anche Lozano mostra le sue potenzialità"

Enrico Varriale, giornalista Rai, ha commento su Twitter la vittoria del Napoli all'esordio in Campionato a Parma: "Comincia bene il Napoli che supera con merito il Parma. Gara inguardabile per un'ora poi entra Osimhen e la partita si stappa. Il nigeriano mostra le sue potenzialità così come Lozano. A fissare il risultato sono però i veterani Mertens e Insigne".

