Varriale: "Gara disastrosa del Napoli. Imbarazzanti Osimhen e Lobotka"

ll vice direttore di Rai Sport, Enrico Varriale, ha commentato su Twitter la sconfitta del Napoli contro il Granada nel sedicesimo d'andata di Europa League: "In una sera di Europa League positiva per le italiane con la vittoria di Roma e il pari del Milan gara disastrosa del Napoli. Il Granada vince sfruttando due errori difensivi e una prova pessima non giustificata dalle pur tante assenze. Imbarazzanti Osimhen e Lobotka".

