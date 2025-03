Varriale: "Grandissimo Napoli! Conte domina l'Inter e vince il duello tattico con Inzaghi"

Al Maradona finisce 1-1 tra Napoli e Inter, in classifica quindi i nerazzurri restano a +1. La gara però ha detto tutt'altro: la squadra di Conte dopo essere passata in svantaggio su un episodio, domina quelli di Inzaghi ed il punto va assolutamente stretto.

Così Enrico Varriale, giornalista, sul suo profilo X ha commentato il match: "Un grandissimo Napoli domina l'Inter per tutta la gara trovando solo un punto che però vale oro. Conte vince nettamente il duello tattico con Inzaghi in una gara pur messa in discesa dal gol di Dimarco. La pareggia Billing che tiene viva la corsa scudetto per il Napoli".