Varriale ironizza: "Da 'Il Grande Dittatore' a 'Mamma ho perso l'aereo', una stagione da film!"

Alla già complicata stagione del Napoli se ne aggiunge sempre una nuova. Oggi il volo in ritardo che non ha permesso a Victor Osimhen di rispettare i piani e rientrare in Italia stamattina, avendo perso la coincidenza. Enrico Varriale, giornalista, commenta così su Twitter: "La stagione del Napoli in 3 titoli di film: - Il Grande Dittatore (protagonista ADL) - L'amore è eterno finché dura ( protagonista Luciano Spalletti) - Mamma ho perso l'aereo (protagonista Victor Osimhen). Meglio prenderla a ridere va...". La stagione di @sscnapoli in 3 titoli di film:

