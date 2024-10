Varriale: "Juventini s'indignano per il rigore, fatevene una ragione: c'è! Anjorin non protesta"

Il rigore concesso a Politano in Empoli-Napoli non è andato giù ai tifosi juventini, che hanno polemizzato sui social su X A rispondere ai sostenitori bianconeri è stato il giornalista Enrico Varriale: "Juventini che, dopo Juve-Lazio di ieri, s'indignano per il rigore concesso al Napoli. Il penalty c'è.

Al di là delle immagini e della posizione ideale di Abisso per giudicare, basta vedere come Anjorin, autore del fallo su Politano non protesti per nulla. Fatevene una ragione".