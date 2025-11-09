Varriale: "Napoli mai in partita, dominato tatticamente. Ma arbitro imbarazzante"

Oggi alle 17:06Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la disfatta del Napoli che ha perso 2-0 in trasferta contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni: "Terzo ko in trasferta per il Napoli. Mai in partita la squadra di #Conte dominata tatticamente dal Bologna. I due gol frutto di errori di Milinkovic-Savic e Buongiorno ma, contro un portiere 18enne, neanche un tiro degli azzurri. Sconfitta meritata ma arbitraggio di Chiffi imbarazzante".