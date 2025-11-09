Gutierrez: "Sconfitta che fa male. Dobbiamo continuare a lavorare, daremo tutto per questa maglia"

Oggi alle 19:15Dai social
di Antonio Noto

Il Napoli perde malamente a Bologna 2-0, creando zero occasioni da gol. Al termine del match al Dall'Ara, l'esterno azzurro Miguel Gutierrez ha pubblicato un post su Instagragram, commentando il ko: "Fa male la sconfitta di oggi. Ora arriva la pausa per le nazionali, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare e tornare a vincere. Daremo tutto per questa maglia". 