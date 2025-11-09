Capuano: "Il Napoli è questo. Conte tra alibi e proteste non fa fruttare lo sforzo di ADL"

Oggi alle 17:20Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista di Panorama Giovanni Capuano, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la disfatta del Napoli che ha perso 2-0 in trasferta contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni:

"La caduta del Napoli a Bologna sorprende, considerati i problemi di squadra di Italiano e le 48 ore in più di riposo dopo la coppa per Conte. Non sorprende, però, che il Napoli di questo avvio di stagione sia questo: non ha ancora fatto fruttare lo sforzo di #ADL sul mercato tra ricerche d’alibi e proteste. Dopo la sosta obbligatorio il cambio di passo".