D’Alessandro: “Basta stadio appezzottato! Napoli metropoli con un solo club, merita stadio moderno!”

Massimo D’alessandro, giornalista di Radio Crc, sui propri canali social si è espresso sulla querelle tra il Comune di Napoli e Aurelio De Laurentiis per la questione stadio Maradona: “Ha ragione De Laurentiis! Perché i napoletani devono sempre accontentarsi? Perché? Napoli è l'unica metropoli con una squadra sola.

Vive per il calcio e deve avere uno stadio bello, grande e moderno. L'ennesimo "appezzottamento" dello stadio di Fuorigrotta (che per quanto è brutto, scomodo e insicuro, continuare a chiamarlo Maradona è tra l'offensivo e l'oltraggioso) se lo facessero loro, che non capiscono di calcio e non rischiano nulla”.