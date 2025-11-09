Scotto: "Napoli lento, difesa horror, attacco inconsistente. Che allarme!"

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la disfatta del Napoli che ha perso 2-0 in trasferta contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni: "All'ormai solita e preoccupante sterilità offensiva, il Napoli a Bologna ci ha messo del suo per perdere una gara pesante e delicata. Difesa horror in una partita dominata dalla squadra di Italiano dal punto di vista del gioco e del pressing.

Azzurri lenti e senza idee, ma l'inconsistenza in attacco diventa un allarme prima della sosta. Non è tanto la mancanza di incisività di Hojlund, ma il contributo degli esterni diventato ormai nullo da troppe partite. L'ultimo gol del Napoli a Lecce, poi tre partite senza segnare e con un dato di "expected goals" non all'altezza di una squadra di alta classifica".