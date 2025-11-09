Scotto: "Napoli lento, difesa horror, attacco inconsistente. Che allarme!"

Oggi alle 17:40
di Davide Baratto

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la disfatta del Napoli che ha perso 2-0 in trasferta contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni: "All'ormai solita e preoccupante sterilità offensiva, il Napoli a Bologna ci ha messo del suo per perdere una gara pesante e delicata. Difesa horror in una partita dominata dalla squadra di Italiano dal punto di vista del gioco e del pressing.

Azzurri lenti e senza idee, ma l'inconsistenza in attacco diventa un allarme prima della sosta. Non è tanto la mancanza di incisività di Hojlund, ma il contributo degli esterni diventato ormai nullo da troppe partite. L'ultimo gol del Napoli a Lecce, poi tre partite senza segnare e con un dato di "expected goals" non all'altezza di una squadra di alta classifica".