Palmeri punge Conte: "Ko inaccettabile! Calendario, infortuni e scuse non reggono"
Oggi alle 17:27Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la disfatta del Napoli che ha perso 2-0 in trasferta contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni: "Prestazione inaccettabile del Napoli. Nulla creato contro il Bologna, l’Eintracht, il Como, il PSV, il Torino. Qua c’è una involuzione dove le scuse di calendario, infortuni e arbitri non reggono. Il Bologna chiude 5 occasioni a 1. Ripresa del Napoli assurda".