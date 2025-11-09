Rai, Perillo attacca: "Niente scuse! 0 gol su azione in 4 gare e Bologna con meno riposo"

Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la disfatta del Napoli che ha perso 2-0 in trasferta contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni: "ll peggior Napoli dell’era Conte, dopo quello disastroso di Eindhoven. Una disfatta senza attenuanti e ancor più grave per una serie di motivi: non si è visto gioco, la squadra non segna da quattro partite, il Bologna aveva riposato 48 ore in meno degli azzurri e in porta ha dovuto finanche schierare un esordiente di appena 17 anni.

Tanti giocatori sono sembrati l’ombra di loro stessi. Su tutti Di Lorenzo e Politano, che il Napoli ora consegna sfiniti e logori alla Nazionale di Gattuso. Tra i peggiori anche MilinkovicSavic, colpevolissimo più di Di Lorenzo e Rrahmani sul primo gol, e un irriconoscibile McTominay. Ma, analizzando bene la partita, non si è salvato nessuno. Tutti hanno giocato sotto gli abituali standard personali di rendimento. Qualcosa non va, forse anche nella corsa: troppe volte gli azzurri sono stati battuti sulle seconde palle. La sosta potrebbe essere di aiuto per ritrovare condizione, concentrazione e stimoli. Nulla è compromesso, la stagione è lunghissima, ma questa sconfitta suona come un campanello d’allarme: è già la terza in 11 partite, non può essere un caso. A Conte il compito di far recuperare alla squadra le energie fisiche e mentali per rilanciarsi alla grande".