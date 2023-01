Varriale replica a Marchisio: “Mi hai deluso, non hanno punito plusvalenze ma il sistema Juve!”

L'ex bianconero Claudio Marchisio non riesce a mandare giù la sentenza di penalizzazione inflitta alla Juventus.

L'ex bianconero Claudio Marchisio non riesce a mandare giù la sentenza di penalizzazione inflitta alla Juventus. Dopo la definizione polemica di plusvalenza postata sui social dall'ex centrocampista: 'viene sanzionata solo alla Juventus', arriva la replica su Twitter del giornalista Enrico Varriale: "Sai quanto ti stimo e proprio per questo sono deluso da questa tua disamina. Attendiamo le motivazioni,però sin d'ora è chiaro che non si sono punite le plusvalenze ma un sistema per crearne di fittizie, prescindendo dalla valutazione dei giocatori coinvolti".