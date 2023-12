Varriale: "Sconfitta immeritata, ma Kvara sbaglia un rigore in movimento"

Il giornalista Enrico Varriale ha scritto un post sui social per commentare la gara di Torino

Il giornalista Enrico Varriale ha scritto un post sui social per commentare la gara di Torino: "Ko immeritato per il Napoliche domina il 1° tempo fallendo 3 palle gol, una clamorosa con Kvara che sbaglia un rigore in movimento. La Juventus trova il successo e 3 punti d'oro con il gol di Gatti e la solita difesa impermeabile. Delusione per gli azzurri che perdono il 4° posto".