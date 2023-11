Varriale: “Se in Juve-Inter negano un rigore come quello non dato a Mudryk ci vogliono i caschi blu”

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato sui social un presunti rigore non concesso all'Ucraina contro l'Italia

TuttoNapoli.net

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato sui social un presunti rigore non concesso all'Ucraina contro l'Italia: “Se Domenica sera in Juve-Inter negano a una delle 2 squadre un rigore come quello non concesso a Mudryk ci vogliono i caschi blu dell'ONU. Arriviamo agli Europei da campioni in carica ma quasi certamente in quarta fascia al sorteggio e con un'ombra pesante, bisogna ammetterlo…”.