Varriale: "Severa lezione del Barcelona, catalani decisamente più forti del Napoli"

Enrico Varriale, giornalista Rai, ha commentato su Twitter la sconfitta e l'eliminazione del Napoli in Europa League: "Severa lezione del Barcelona al Napoli in una gara subito in discesa per 2 errori gravi degli azzurri costati 2 gol. Alla squadra di Spalletti resta ora solo il campionato. Come in Europa accade troppo spesso per le squadre italiane, comunque catalani decisamente più forti".