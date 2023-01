Varriale sulle plusvalenze: “Irreale avvicinare Juve e Napoli. Un esempio rende bene l’idea”

Così su twitter il giornalista e presentatore Enrico Varriale sul tema plusvalenze.

TuttoNapoli.net

“Avvicinare Juventus e Napoli riguardo la giustizia sportiva non è fuorviante, è irreale. "È come se si indagassero 2 che hanno comprato dei coltelli, ma uno li ha usati per sbucciare la frutta, l'altro per un omicidio". Non è mia, ma la riporto perché rende bene l'idea”. Così su twitter il giornalista e presentatore Enrico Varriale sul tema plusvalenze.