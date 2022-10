"Vesuvio erutta, Napoli è distrutta!", Azzi commenta il coro ironico: "Ci sta sfuggendo di mano..."

"Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta!" cantano i tifosi azzurri sulle note di Freem From Desire come risposta ironica ai tanti cori offensivi

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

