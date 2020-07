VIDEO - 5 luglio 1984, 36 anni fa la presentazione di Maradona al San Paolo

Il 5 luglio per tutti i tifosi napoletani non è un giorno qualsiasi. 36 anni fa metteva piede per la prima volta al San Paolo Diego Armando Maradona. Hanno fatto la storia le immagini dell'argentino mentre saliva gli scalini dell'impianto di Fuorigrotta, gremito in ordine di posto, pronto ad accogliere colui che poi ha fatto la storia del Napoli e del calcio in generale. Il giornalista Gianluca Abate, con un messaggio sui social, ha ricordato l'anniversario postando il video sui social