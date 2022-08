VIDEO - Ajax-Napoli è Cruijff-Maradona, il post geniale su Twitter: "Intanto in paradiso..."

TuttoNapoli.net

© foto di José Maria Diaz Acosta

Due club storici, Ajax e Napoli, si ritroveranno da avversari in Champions League per due volte nella fase a gironi. E la mente non può che andare a Johan Cruijff e Diego Armando Maradona, due dei calciatori più iconici di sempre. E' geniale il post pubblicato da Lancieri su Twitter, con un video di un saluto tra i due ex campioni, entrambi purtroppo scomparsi: "Intanto in paradiso...".