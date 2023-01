VIDEO - Al Nassr, Ronaldo perde e viene deriso: tifosi invocano "Messi" a fine partita

Prima sconfitta con la maglia dell'Al Nassr per Cristiano Ronaldo, che ieri ha subito l'eliminazione dalla Supercoppa dell'Arabia Saudita

Prima sconfitta con la maglia dell'Al Nassr per Cristiano Ronaldo, che ieri ha subito l'eliminazione dalla Supercoppa dell'Arabia Saudita. L'Al Ittihad si è imposto per 3-1 in una partita in cui il giocatore portoghese non è riuscito a incidere. Oltre al danno, anche la beffa: all'uscita dal campo, i tifosi avversari hanno cantato cori per il grande rivale, Lionel Messi; CR7 non ha reagito, limitandosi a rientrare negli spogliatoi a testa bassa.