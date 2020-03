VIDEO - Allan si allena in casa, Thais pubblica le immagini sui social

Tempo di allenamenti casalinghi per i giocatori del Napoli, in attesa di tornare a Castelvolturno per la ripresa degli allenamenti in programma il 23 marzo. Cosi anche Allan, come i suoi compagni, si sta allenando tra le mura domestiche, come mostrano le immagini pubblicati sui social dalla compagna Thais che ovviamente fa da spalla al centrocampista brasiliano: "La miglior compagnia".