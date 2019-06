VIDEO - Amazon lancia la maglia del Napoli anche negli Usa, il tweet per 3 mln di followers!

E' stata lanciata oggi la nuova maglia del Napoli per la stagione 2019/2020. Cosi il profilo Twitter americano di Amazon (che conta oltre 3 mln di followers), ha sponsorizzato la maglia azzurra con un video che mostra i giocatori del Napoli intenti a chiamare a raccolta tutti i tifosi napoletani nel mondo.

Calling all soccer fans! We’ve launched a brand storefront with @en_sscnapoli – the official destination for team merchandise. Visit the store at https://t.co/SQauJtF181. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/KWtVJ1CzGc