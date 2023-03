VIDEO - Behrami su Cavani: "A Napoli non arrivava una volta in orario all'allenamento"

In una discussione negli studi di DAZN circa le regole all'interno di una squadra di calcio, Valon Behrami ha svelato un retroscena

In una discussione negli studi di DAZN circa le regole all'interno di una squadra di calcio, Valon Behrami ha svelato un retroscena risalente ai suoi anni a Napoli e legato al suo ex compagno di squadra Edinson Cavani: "Le regole valgono per tutti, ma io sono stato un anno con Cavani e non c'è stato un giorno in cui è arrivato in orario all'allenamento.