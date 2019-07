VIDEO - Clima disteso negli spogliatoi, 5 azzurri si dilettano col balletto: "Dov'è Tommaso?"

Clima disteso nello spogliatoio del Napoli e non potrebbe essere altrimenti visto l'entusiasmo che si respira a Dimaro in questi giorni. Prima dell'allenamento mattutino, alcuni azzurri si sono esibiti in un balletto. Una sorta di tarantella, senza però la musica giusta. E, se si parla di tarantella, non si può non includere anche un napoletano doc come il magazziniere Tommaso Starace, chiamato a gran voce nel video pubblicato da Elseid Hysaj su Instagram.