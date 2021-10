VIDEO - Criscitiello: "Mihajlovic parla di torti arbitrali inesistenti! Il Bologna non ha mai tirato in porta..."

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel suo punto pubblicato sugli account social dell'emittente televisiva si è così espresso su Napoli-Bologna: "Il Napoli vince nove partite su dieci, ne pareggia una bene a Roma e allora non può che essere una seria candidata allo Scudetto. E' stato un grande Napoli, il Bologna non c'è mai stato. Mihajlovic parla di torti arbitrali inesistenti in una partita in cui la sua squadra non ha mai tirato in porta, neanche c'è da discutere di eventuali errori arbitrali. Il Napoli gioca bene, è concreto, è una realtà. Merito di Spalletti e della società".

