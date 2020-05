VIDEO - De Luca è già virale: "Imbecilli duri a morire, chiediamo scusa al virus se non gli abbiamo fatto compagnia"

Le dirette di Vincenzo De Luca (Clicca qui) ormai sono diventate un cult per gli amanti dei social e del modo di comunicare del Governatore della Campania. Anche oggi il presidente della Regione era un fiume in piena e i video degli spezzoni della sua diretta sono già virali, come quello che vi proponiamo di seguito: "Nella nostra regione abbiamo una percentuale di imbecilli che è dura a morire. Vogliamo che almeno tutti i nostri concittadini siano consapevoli e orgogliosi degli sforzi immani che abbiamo fatto. Ci sono degli imbecilli in Campania che ha fatto osservazioni sui posti in terapia intensiva che abbiamo realizzato e non occupato. Chiediamo scusa al virus se non gli abbiamo fatto compagnia. Ma perché i posti in terapia intensiva devono essere tutti occupati? Ringraziamo il Padreterno se abbiamo posti realizzati e non occupati da malati. Cose dell'altro mondo, siamo di fronte all'imbecillità totale".