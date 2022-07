VIDEO - Disavventura a Milano per Bakayoko: perquisito dalla Polizia con pistole puntate

Clamorosa disavventura per il centrocampista del Milan, Tiemoue Bakayoko, che nella giornata di ieri è stato fermato e perquisito dalla Polizia in centro a Milano, con tanto di pistole puntate per il passeggero che sedeva al suo fianco in macchina. Chiaramente uno scambio di persona, con il giocatore che è poi stato lasciato andare quando è stato riconosciuto dalle Forze dell'Ordine.

Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.



Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5