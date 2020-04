VIDEO - Feltri a Cruciani: "Al Sud inferiori, devono lavorare di più e copiare il Nord!"

“Penso che al Sud siano inferiori. Tentano di risollevarsi ma non ci riescono. Sono inferiori in Campania. Sono incazzati con me? Sticazzi! Che mi frega". Queste alcune delle dichiarazioni che Vittorio Feltri, direttore di Libero, ha rilasciato ai microfoni di Giuseppe Cruciani durante la trasmissione 'La Zanzara' in onda su Radio 24. Clicca qui per il video.