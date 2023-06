VIDEO - Ferlaino a Buenos Aires: omaggio a Maradona per lo scudetto del Napoli

Prima del calcio di inizio di Napoli-Sampdoria, Ferlaino è entrato nel cimitero di Jardin Bellavista, dove il campione argentino riposa accanto ai genitori.

Corrado Ferlaino, 92 anni, ex presidente del Napoli che portò Diego Armando Maradona al Napoli e vinse due scudetti, una Supercoppa italiana, due Coppe Italia e una Uefa, in questi giorni si trova a Buenos Aires, in Argentina, per rendere omaggio a Diego Armando Maradona e celebrare il terzo scudetto spiritualmente vicino al Pibe de oro. Prima del calcio di inizio di Napoli-Sampdoria, Ferlaino è entrato nel cimitero di Jardin Bellavista, dove il campione argentino riposa accanto ai genitori.