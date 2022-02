VIDEO - Follia in Inghilterra: tifoso del Leicester invade il campo e aggredisce giocatori del Forest

Quella di ieri è stata una giornata da dimenticare per il Leicester e per il calcio inglese. Le Foxes sono state infatti sconfitte 4-1 sul campo del Nottingham Forest in una partita che sarà ricordata soprattutto per l'invasione di un tifoso ospite, che ha aggredito (sferrando diversi pugni) i giocatori di casa mentre festeggiavano la rete del momentaneo 3-0. L'uomo è stato fermato dai responsabili della sicurezza dello stadio e arrestato. Questo il comunicato del Leicester, che si è scusato: "Il club è sconvolto da tale comportamento e si scusa con il Nottingham Forest e i suoi giocatori. Applaudiamo la rapida azione intrapresa dagli steward del City Ground, che hanno fermato l'aggressore, al quale sarà impedito a vita di accedere alle partite interne ed esterne della nostra squadra".

Disgraceful behaviour from this Leicester fan after Forest scored!



Give him a lifetime ban now! #FACup pic.twitter.com/m1yXyG2ucB — Footy Accumulators (@FootyAccums) February 6, 2022