VIDEO - Garcia: "Grazie per l'accoglienza calorosa. A Napoli si vive il calcio, mi piace tanto"

Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli, dopo la conferenza stampa di presentazione ha espresso le sue prime impressioni sulla città ai canali social del club azzurro: "Ho ricevuto un'accoglienza calorosa, quindi ringrazio i tifosi. Quando da ieri che sono arrivato in città ho visto tutte queste bandiere e questi striscioni per festeggiare il terzo scudetto dopo ben 33 anni. Devo dire che è una bella cosa. Si vede che qua si parla di calcio, si mangia calcio e si vive il calcio. Questa è una cosa che mi piace tanto".