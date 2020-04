VIDEO - Gattuso al fianco dei cittadini di Dubai: "State a casa, state in sicurezza"

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è stato protagonista di un breve videoclip del profilo Twitter del Dubai Sports Council in cui ha invitato gli abitanti di Dubai a rimanere a casa e rispettare tutte le precauzioni del caso contro l'emergenza Coronavirus: " State a casa, State in forma, state in sicurezza". Di seguito il videomessaggio del tecnico calabrese

Gennaro Gattuso, former star of the Italian national football team which won the World Cup in 2006, former player & manager of the Italian club AC Milan, & the current manager of Napoli FC, has joined the the Dubai Sports Council’s initiative to train at home, “Be fit, be safe”- pic.twitter.com/03oaBRgQjW