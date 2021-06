VIDEO - Hamsik in Turchia per firmare col Trabzonspor: bagno di folla per l'ex Napoli

Marek Hamsik è arrivato in Turchia e si prepara a iniziare una nuova sfida col Trabzonspor. L'ex centrocampista del Napoli, è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla all'aeroporto di Trebisonda. Accoglienza incredibile per il calciatore slovacco che si appresta a cominciare questa sua nuova avventura. Queste le immagini della festa dei Bordo-Mavililer per Hamsik:

Yeni transferimiz Marek Hamsik'i havaalanında coşkulu şekilde karşıladık! pic.twitter.com/13w3RotX1h — Trabzonlu Gençler (@KuzeyTarafi) June 28, 2021