VIDEO - Sky - 'Notti magiche', Insigne accende la cassa: è festa Italia davanti all'hotel

Continua il sogno dell'Italia di Roberto Mancini e dei tifosi della Nazionale. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Galles, la Nazionale ha come sempre trovato una grande accoglienza davanti al Parco dei Principi di Roma. Mentre il ct stava rientrando in hotel, Lorenzo Insigne l'ha fermato e ha continuando a svolgere il suo ruolo di dj della squadra prendendo una cassa e mettendo a tutto volume 'Notti magiche'. Tutti gli azzurri abbracciati da un lato e i tifosi azzurri dall'altro hanno cantato insieme l'inno di Italia '90 di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, diventata ormai anche la canzone di questa Nazionale a Euro 2020. Di seguito le immagini postate da Sky Sport su Twitter.