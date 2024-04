VIDEO - Incredibile al Parlamento Europeo, deputato in aula in maglia Toro: "Juve mer*a!"

Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Lo stesso Wallace nel 2021 si era presentato in aula ancora con la maglia granata

Ha dell'incredibile quanto accaduto al Parlamento Europeo. Un deputato irlandese, Mark Wallace, si è presentato con la maglietta del Torino addosso, poi ha preso parola e in italiano si è lasciato andare, in pubblico, a una dichiarazione d'amore nei confronti dei granata: "In bocca al lupo al Toro sabato per il derby contro la Juventus. Juve me**a, forza Toro".

Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Lo stesso Wallace nel 2021 si era presentato in aula ancora con la maglia granata, attaccante la Juventus nel giorni di San Patrizio. Di seguito le immagini che sono divenuto rapidamente virali sui social.