VIDEO - Insigne a 'C'é posta per te': il capitano ricorda l'appuntamento di stasera

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, sarà questa sera di nuovo ospite del programma di Maria De Filippi 'C'è posta per te', in onda sui Canale 5 dalle 21.20. L'azzurro, con un video in una 'storia' Instagram, ha ricordato la sua presenza alla seguitssima trasmissione del sabato sera: "Ciao, ci vediamo stasera a "C'è posta per te" su Canale 5, non mancate".