VIDEO - Inviato Sky F1: "Si dice di Napoli, ma sono stato scippato in Belgio". Poi le scuse

Davide Valsecchi, l'inviato di Sky Formula 1 ieri per il GP del Belgio, è stato protagonista di una battuta infelice. Non trovando più il suo pass, ha detto "Qualcuno deve avermi scippato. Poi dicono di Napoli, ma anche qui in Belgio son furbetti". Delle parole che hanno fatto subito il giro dei social e per le quali il giornalista si è scusato oggi: "Ieri sono stato protagonista di una battuta proprio infelice. Il mio intento era quello di smontare lo stereotipo su Napoli e invece mi è uscita così male che l’ho rafforzato. Imperdonabile! Vorrei scusarmi dal profondo del cuore con tutti coloro che giustamente si sono offesi".