VIDEO - Juanmi Callejon dice addio al Bolivar, reazione da brividi di un piccolo tifoso: "Resta!"

C'è un altro Callejon che sta per salutare il suo club in cerca di nuove avventure. Juan Miguel, fratello gemello di José, ha infatti annunciato il suo addio al Bolivar La Paz per motivi familiari dopo esserne diventato idolo e principale bomber. Ieri ha giocato la sua ultima partita in Bolivia, nel torneo di Clausura, in finale contro il Royal Pari. E poco prima un piccolo tifoso ha raggiunto lo spagnolo, si è inginocchiato ai suoi piedi e, piangendo, l'ha pregato di restare. Anche Juanmi Callejon è scoppiato a piangere difronte a quel gran gesto e alla fine ha premiato il piccolo supporter regalandogli la maglia della sua ultima partita al Bolivar. Che - siamo certi - il giovane custodirà come un tesoro. Di seguito il video tratto dall'account Twitter di SportsCenter.

¡TREMENDO VIDEO! Juanmi Callejón, hermano gemelo de José María Callejón del Napoli, jugó su último partido con la camiseta del Bolívar, donde se hizo ídolo, y este pequeño fanático se le tiró a los pies rogando que se quede. El español rompió en llanto. Fútbol señores. pic.twitter.com/u20dOU4YkR — SportsCenter (@SC_ESPN) December 29, 2019