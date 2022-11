VIDEO - L'editoriale di Chiarello: "Che spallata, come le due nell'anno del primo scudetto! Ora si tifa per due pari"

Nel suo consueto editoriale per Canale 21 il giornalista Umberto Chiariello ha dichiarato

Nel suo consueto editoriale per Canale 21 il giornalista Umberto Chiariello ha dichiarato: "Il Napoli vince a Bergamo la partita che io avevo definito in settimana: la spallata. E sì, perché questa era la partita che poteva dare un senso al campionato. Visto che si fanno sempre paragoni col primo scudetto, in quel periodo ci furono due spallate e prese consapevolezza di sé che fu determinante per passare da outsider a squadra in lotta per il titolo. Parlo delle vittorie per 1-0 contro la Roma con gol di Maradona e poi 3-1 contro la Juventus. A Bergamo arriva la quarta vittoria esterna con una delle prime. Ora tiferà per due pareggi domani il Napoli". Ecco il video del suo discorso completo: