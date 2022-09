VIDEO - L’Uefa celebra la magìa di Ibrox: spunta “Un giorno all’improvviso” versione Rangers

Se il Maradona con la musichetta The Champions è famoso in tutto il mondo, per calore e passione non è da meno anche l'Ibrox di Glasgow

Se il Maradona con la musichetta The Champions è famoso in tutto il mondo, per calore e passione non è da meno anche l'Ibrox di Glasgow, teatro del match di questa sera. Sui propri canali social al Uefa ha celebrato l'atmosfera che si respira allo stadio scozzese e spunta anche la versione locale de 'Un giorno all'improvviso'. Ecco il video: Ibrox Stadium ft. @RangersFC! #RFCSSC | #RangersNapoli | #RangersFC pic.twitter.com/K5Mt7EIYtS — UEFA.com DE (@UEFAcom_de) September 14, 2022