VIDEO - La gentilezza di Osimhen: richiama un raccattapalle e gli regala la maglia

Ancora ottima prestazione per Victor Osimhen, decretato da Sky Sport 'uomo partita', nonostante non abbia segnato nessuno dei 5 gol del Napoli. Parlando dell'attaccante nigerinao il gioranista Massimo Ugolini ha svelato: "Ha conquistato anche il cuore dei tifosi proprio per i suoi modi gentili e umili che ha sottolineato anche questa sera richiamando uno dei raccattapalle a fine gara per regalargli la sua maglietta". Di seguito le immagini.

Da questi particolari si vedono le persone dal cuore bello.



Ti voglio bene @victorosimhen9 #NapoliUdinese#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/I8xPDGzj8Y — Andrea Barison - D1S (@barison_andrea) May 11, 2021