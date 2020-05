VIDEO - Lavezzi manda gli auguri ad ADL: "Tante belle cose, continua a far sognare i napoletani!"

Tra i vari videomessaggi di auguri arrivati ad Aurelio De Laurentiis in occasione del suo settantunesimo compleanno c'è anche quello di uno dei calciatori più amati dai tifosi durante la sua gestione. Ezequiel Lavezzi, ex idolo del San Paolo, ha mandato gli auguri al presidente: "Ciao presidente, volevo augurarti tante belle cose. Spero che passi un bellissimo compleanno. Continua a far sognare la gente di Napoli, un abbraccio grande!".

Di seguito il video con gli auguri di vari personaggi, tra cui il Pocho (il primo video della serie).